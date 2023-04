Brambati: «Se fossi il Napoli preferirei affrontare il Bayern e non il Milan». Le parole dell’ex calciatore e procuratore

Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW del Milan e del Napoli in vista del turno di Champions. Ecco le parole dell’ex calciatore e procuratore:

«Mi ha sorpreso il Milan, non vedevo da tanto tempo così. Ho rivisto un Milan compatto. Non ho capito se la forza del Milan ha schiacciato il Napoli o se il Napoli ci ha messo anche del suo. E’ sicuro che questa partita avrà una ripercussione notevole anche sulla Champions, per entrambe. In questo momento se fossi un giocatore del Napoli preferirei affrontare il Bayern e non il Milan. Ha ribaltato la situazione psicologica»

The post Brambati: «Se fossi il Napoli preferirei affrontare il Bayern e non il Milan» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG