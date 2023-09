A TMW Radio, Brambati è tornato così sul caso Pogba–Juve.

CASO POGBA – «Sono convinto che lui non ha preso questo integratore per frodare e probabilmente gli è stato suggerito di prendere questa cosa per far crescere un po’ il muscolo in modo che il ginocchio e l’articolazione non avesse ripercussioni. Però siamo onesti, capisco tutto e credere nella buona fede, ma è un professionista e non può fare errori del genere. Perché ora costa a te in prima persona e alla Juventus. Non lo vedo bene il proseguimento della sua carriera».

CONTRATTO – «Alla Juventus qualcuno si sfrega le mani sul fatto che si possano risparmiare 40 milioni lordi con Pogba. Se lo squalificano più di 6 mesi, la Juve può chiedere la risoluzione del contratto e risparmiare queste cifre».

The post Brambati sul caso Pogba: «Alla Juve si sfregano le mani, possono risparmiare 40 milioni lordi» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG