A TMW Radio, Impallomeni si è espresso così sulla situazione di Pogba in casa Juve.

IMPALLOMENI – «Credo anche io che non volesse frodare, ma era uno stratagemma magari per risolvere un problema fisico che si porta dietro da tempo e voleva accorciare i tempi. Ha vissuto un periodo difficile, pesante. È un campione e non puoi commettere errori del genere, ma dobbiamo dire che ha commesso una leggerezza in un momento particolare».

