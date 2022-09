Ecco le parole di Massimo Brambati, che a TMW Radio parla così, discute dell’Inter ma soprattutto di Simone Inzaghi.

Sono queste le parole di Massimo Brambati, che a TMW Radio, parla dell’Inter ma soprattutto della situazione del tecnico Simone Inzaghi: “Forse il tecnico non riesce a sopportare certe pressioni, anche societarie, che poi lo mandano in confusione. Conte il secondo anno ci fu una crisi societaria, si prese carico di responsabilità non sue, trascinando il gruppo alla vittoria. Ci sono allenatori che sopportano certe pressione perché sono abituati o ce l’hanno nel dna, altri che non ce la fanno.“

Simone Inzaghi

Conclude così il giornalista: “A volte Inzaghi lo abbiamo visto in confusione. Le sostituzioni che ha fatto con l’Udinese, le tempistiche e il modo, lasciano dei dubbi. Li ha sostituiti solo per l’ammonizione e questo fa capire che è andato in confusione. Se vieni sostituito al 30′, l’allenatore ti mette alla berlina.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG