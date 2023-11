Massimo Brambati ha parlato alla vigilia del match di Serie A tra Atalanta e Inter, che dirà molto del percorso di entrambe in campionato

Sulle frequenze di TMW Radio, Massimo Brambati si sintonizza sull‘Inter, impegnata domani sul campo dell’Atalanta a Bergamo.

LE PAROLE- «Se vince l’Inter darebbe una bella botta agli avversari, perché è una trasferta pericolosa contro una grande squadra. Gli avversari in caso di vittoria dell’Inter rimarrebbero con l’amaro in bocca, non sapresti più come recuperare punti contro di loro, anche se ci hanno abituato a piccoli passi falsi»

L'articolo Brambati sull'Inter: «Se vince con l'Atalanta dà una bella botta alle rivali» proviene da Inter News 24.

