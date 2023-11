I nerazzurri tornano clamorosamente sul centrocampista serbo che già aveva fatto le visite mediche la scorsa estate prima che la trattativa fallisse.

Inter e Juventus sono le prime due classificate in Serie A e, sebbene il campionato sia solo all’inizio, c’è la sensazione che possano entrambe contendersi il Tricolore. La sfida però non riguarda solo il campo.

Cercasi qualità al centro

I bianconeri stanno facendo i conti con le assenze forzate di Pogba e Fagioli mentre i nerazzurri molto probabilmente a fine stagione diranno addio a Sensi e Klaassen per le scadenze dei rispettivi contratti che non dovrebbero essere rinnovati. Abbiamo parlato tempo fa di Piotr Zielinski che è un obiettivo comune di Marotta, Ausilio e Giuntoli ma anche Lazar Samardzic piace a tutti.

Piotr Zielinski

La sfida per il friulano

La Gazzetta dello Sport ritiene quindi che sul serbo l’Inter non abbia chiuso la porta dopo la trattativa saltata la scorsa estate per divergenze con gli agenti del giocatore. La Juventus lo vorrebbe a gennaio mentre i nerazzurri aspettano giugno per rinegoziare ex novo un affare che era praticamente già concluso come ricorderanno in molti. Difficile che l’Udinese accetti di privarsene a stagione in corso anche considerata la situazione di classifica estremamente delicata del club.

Il rinnovo del polacco è in stallo

Zielinski invece rappresenta un’occasione per bianconeri e nerazzurri qualora non rinnovasse col Napoli: lui vorrebbe restare in Campania e sarebbe disposto ad accettare anche una riduzione dell’ingaggio ma le trattative al momento sono ferme. Inter e Juve sono disposte ad offrire uno stipendio di 4 milioni a stagione mentre lui adesso ne guadagna 3,5.

L’articolo Derby d’Italia totale a centrocampo: Zielinski e Samardzic obiettivi comuni di Inter e Juve proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG