L’ex calciatore Massimo Brambati ha voluto dire la sua sulla prestazione offerta dall’Inter dopo la sconfitta contro il Sassuolo

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di “Maracanà“, l’ex calciatore Massimo Brambati ha detto la sua sull’Inter.

«Come completezza d’organico l’Inter è più completa ma è a un livello inferiore rispetto allo scorso anno. Dzeko e Lukaku non ci sono più. Io penso che anche le altre si sono abbassate di livello. Quelli che sono andati via erano nel loro ruolo quasi dei top. Alla lunga da qualche parte perdi qualcosa, come esperienza, qualità, fisicità. Si è parlato troppo presto sull’Inter, si è davvero esagerato. Frattesi e Thuram non possono reggere certi ritmo».

L'articolo Brambati: «Thuram e Frattesi non possono reggere questi ritmi» proviene da Inter News 24.

