Le dichiarazioni dell’ex calciatore dell’Atalanta Zukanovic su quello che poteva essere il suo trasferimento alla corte dell’Inter

Tramite Sportitalia, l’ex difensore dell’Atalanta Zukanovic ha parlato di quello che è stato il suo mancato trasferimento all’Inter.

«Avevo un accordo con l’Inter e Mancini in quel periodo mi voleva tantissimo. Poi non so cosa sia successo: in quel periodo l’Inter aveva problemi di Fair Play Finanziario e non se ne fece nulla».

