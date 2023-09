Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato dopo il successo dei bianconeri ad Ancona: le dichiarazioni

Massimo Brambilla ha così parlato ai canali ufficiali bianconeri dopo Ancona Juventus Next Gen.

LE PAROLE – «Nel primo tempo siamo partiti bene, meglio rispetto all’Ancona; meritavamo di finire la prima frazione di gioco in vantaggio. Poi l’Ancona è ripartito forte, noi ci siamo dovuti difendere e con qualche ripartenza siamo anche riusciti a colpire, dopodiché bravi e lucidi i ragazzi nella gestione dei momenti della gara. Arriviamo da tre partite in cui probabilmente abbiamo sbagliato solo il primo tempo di Pescara. Contro Rimini e Spal meritavamo di raccogliere almeno un punto per partita, oggi invece siamo stati anche un pò fortunati perché l’Ancona è stato poco preciso nel capitalizzare le sue occasioni. Sicuramente per noi questi tre punti sono significativi, ci danno morale e forza. La squadra è poco matura ma è normale che sia così. Questa vittoria ci deve dare fiducia, sappiamo qual è la strada da percorrere. Penso che quest’anno il girone B sia molto più difficile rispetto al girone A, abbiamo notato che in trasferta giochiamo in stadi e in piazze da categoria superiore. Yildiz? Bravo, ha bisogno di giocare, ha sempre la testa giusta e ha grandi qualità».

The post Brambilla: «Anche un po’ fortunati oggi. Yildiz ha la testa giusta» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG