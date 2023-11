Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha così parlato dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia con la Lucchese

Ai canali ufficiali bianconeri, Massimo Brambilla ha così parlato dopo l’eliminazione della Juventus Next Gen dalla Coppa Italia.

LE PAROLE – «È chiaro che siamo dispiaciuti perchè perdere in questo modo, ai tempi supplementari, non è bello. Allo stesso tempo, però, dobbiamo essere onesti nel riconoscere che siamo riusciti a prolungare la partita oltre i tempi regolamentari soltanto grazie a un gol al novantesimo. Saremmo voluti andare avanti in Coppa Italia, ci tenevamo, ma nel secondo tempo supplementare la Lucchese ha dimostrato maggiore freschezza rispetto a noi ed è riuscita a ribaltare il risultato. Una delle note positive che ci portiamo a Torino, nonostante la sconfitta, è il grande spirito con il quale abbiamo affrontato questa partita. Siamo soddisfatti, nel complesso, della prova dei ragazzi, anche perchè molti di loro non avevamo trovato troppo spazio in questa prima parte di stagione, ma questo pomeriggio si sono comportati bene. Ora ci attendono tante partite ravvicinate prima della sosta natalizia, di conseguenza sarà fondamentale recuperare le giuste energie – fisiche e mentali – a partire dal prossimo impegno che ci attende».

The post Brambilla: «Brutto perdere così, ma siamo arrivati ai supplementari solo per un gol all’ultimo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG