PERUGIA – «Il Perugia è una squadra che vuole immediatamente tornare in B. Ha cambiato molto e forse ha ancora qualche meccanismo da rodare, ma sono tosti, e lo dimostra il fatto che non hanno ancora perso. Sappiamo che per fare risultato dovremo fare una grande partita, perché sarà una sfida dura, da affrontare al meglio, mentalmente e come approccio, ma noi siamo pronti»

GRUPPO – «I ragazzi stanno bene, ci siamo allenati anche con la Prima Squadra durante la sosta, adesso sono rientrati i vari Nazionali. La pausa ci è stata utile per scaricare mentalmente e caricarci dal punto di vista fisico; chi poi rientra dalle selezioni Nazionali torna con un bagaglio di esperienze che fanno alzare il livello, e questo è un bene»

CRESCITA – «Siamo ancora all’inizio, dobbiamo accelerare il nostro processo di crescita: non tanto nell’atteggiamento e nell’approccio, quanto nella lettura di alcune situazioni di gioco nei 90 minuti, cosa fondamentale per fare risultato; questo girone è probante, non solo da un punto di vista logistico. Ci sono avversari molto forti, alcune squadre che puntano alla Serie B e si gioca in stadi con un grande pubblico. Ma questo è un aspetto molto positivo, perché diventa un fattore bello, stimolante, coinvolgente che mette alla prova i giocatori e li costringe a tirare fuori quel qualcosa in più. Il loro atteggiamento in campo è quello giusto, per testa e personalità, quindi siamo molto soddisfatti dei nostri ragazzi».

