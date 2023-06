Brambilla Juventus Next Gen: deciso il futuro dell’allenatore bianconero. Rimarrà alla guida della seconda squadra

Come riferito da Giovanni Albanese de La Gazzetta dello Sport, Massimo Brambilla resta alla Juventus Next Gen.

La società ha deciso per la continuità anche per quanto riguarda la seconda squadra: il tecnico guiderà la formazione Next Gen anche nella prossima stagione.

