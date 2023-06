Stefano Impallomeni, a TMW Radio, si è espresso così sui torti arbitrali e le polemiche, citando Roma e Juventus.

IMPALLOMENI – «Gli errori arbitrali ci sono, ma cerchiamo di limitarli. Deve portare rispetto anche per gli investimenti. Gli errori ci sono stati in serie e durano da almeno 5 anni. Ma non è solo la Roma, anche altri club li hanno subiti. Va bene, il complotto ovvio che non esiste, ma non si può mettere in dubbio che la Roma ha subito dei torti. Quest’anno errori importanti anche contro la Juventus. I torti, in generale, sono tanti, bisogna fare più attenzione».

