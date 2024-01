Brambilla: «Vittoria di alto livello con la SPAL, vogliamo salire in classifica». Le dichiarazioni dopo l’1-3

Brambilla attraverso il sito della Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla vittoria della sua Next Gen per 1-3 contro la SPAL.

BRAMBILLA – «Una vittoria importantissima, meritata e di alto livello. Per una squadra così giovane venire qua e impostare, soprattutto nella prima mezz’ora, una gara così, non era facile, siamo molto contenti. Siamo cresciuti molto rispetto all’andata con la SPAL, prendendo consapevolezza, sicurezza e mettendo ritmo, intensità e qualità. Abbiamo bisogno di alzare il livello di autostima e questa vittoria è molto utile: i ragazzi avevano bisogno di tempo per maturare e capire la Serie C, quindi questi tre punti sono davvero molto importanti. Il nostro obiettivo è sempre aiutarli a crescere, migliorare e prepararli alla Prima Squadra o comunque al calcio “degli adulti”, poi ovviamente abbiamo i nostri obiettivi di classifica: salire il più possibile e poi vedere che cosa succederà».

