Marelli: «Bastoni Ranieri? Trattenuta evidente, ci sono gli elementi per il rigore». Il moviolista analizza l’episodio

Marelli, moviolista di Dazn, ha analizzato l’episodio avvenuto al 37′ di Fiorentina Inter tra Bastoni e Ranieri che ha scatenato l’ira dei tifosi della Juve sui social. Queste le sue parole.

MARELLI – «Ranieri trattenuto in maniera piuttosto evidente da Bastoni, che lo porta a terra. A mio parere ci sono tutti gli elementi per il rigore. Da capire se nella valutazione dell’arbitro inciderà l’intensità della trattenuta oppure se ci sono gli elementi per una on field review».

