Sono queste le parole a Tuttosport dell’ex dirigente dell’Inter, Branca che ha analizzato il momento dell’Inter.

Ecco le parole dell’ex dirigente dei nerazzurri Branca che ha parlato così su Tuttosport della situazione dell’Inter: “Errore lasciar partire Perisic? Non si poteva fare altrimenti, perché lui voleva provare un’esperienza in Premier League prima della fine della carriera. Era a fine contratto, sono stati fatti tentativi ma capisco Ivan, non c’era motivo per cui non dovesse togliersi questa aspettativa personale. Skriniar? Dal punto di vista sportivo non lo avrei ceduto, poi però ci sono altri aspetti da soddisfare che solo la società conosce. Essere riusciti a trattenerlo è un vantaggio per l’Inter. Milan non si discute.“

Milan Skriniar

Conclude su Lautaro Martinez. “Erede di Milito? Glielo auguro. Ha le caratteristiche per essere un giocatore completo, ha tutto: segna di testa, di destro, di sinistro, su rigore. Ha le caratteristiche per essere completo.“

