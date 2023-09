Branca: «Inter, squadra più accreditata per vincere lo Scudetto» Le parole dell’ex dirigente

Intervistato dai microfoni di Radio Bruno, l’ex dirigente dell‘Inter, Marco Branca, ha commentato la vittoria nerazzurra contro la Fiorentina.

LE PAROLE- «La partita di San Siro era difficile per la Fiorentina contro una squadra consapevole e di qualità. I viola venivano anche da una sofferta vittoria di coppa che ha portato via tante energie. Credo non ci sia niente di male se è arrivata una sconfitta, seppur con un punteggio largo. Penso che l’Inter sia fra le più accreditate per vincere, se non la più forte. È fisiologico per i calciatori che hanno perso delle finali accumulare un senso di rivalsa da sfruttare durante l’anno: credo che il 4-0 sia frutto di un episodio»

L’articolo Branca: «Inter, squadra più accreditata per vincere lo Scudetto» proviene da Inter News 24.

