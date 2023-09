L’ex centrocampista, vincitore del pallone d’Oro con la maglia nerazzurra, Lothar Matthaus anticipa i temi del derby.

Lothar Matthaus è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per parlare del momento attuale dell’Inter. “A Istanbul meritava la coppa, ma è ripartita alla grande: allora perché non riprovarci sia in Italia che in Europa Qualche errore in meno sotto porta e ora la Champions sarebbe a Milano. Adesso c’è una squadra tutta nuova, più fresca, giovane e imprevedibile, che può ripetere gli stessi risultati. anche se non è facile”.

Marcus Thuram

“Mi fa piacere, però, che tre grandi acquisti come Thuram, Sommer e Pavard vengano dalla Bundesliga. Significa che il nostro campionato è un serbatoio di talento e che anche la A è finalmente tornata. Anche il Milan ha operato con intelligenza sul mercato ed è partito molto bene. Sarà un derby eccellente, ma mi auguro che il gap rimanga e l’Inter stia sempre un po’ più su. Anche di poco, anche di un golletto: basta un 1-0 sofferto, senza il dominio avuto in Champions, per mantenere la supremazia in città. Poi, per lo scudetto la sfida è ancora molto lunga e col tempo può succedere di tutto“.

L’articolo Matthaus: “L’Inter meritava la Champions, perché non riprovarci? Nel derby basta un golletto” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG