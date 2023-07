L’ex dirigente dell’Inter Marco Branca ha detto la sua sulla scorsa stagione e sul mercato dei nerazzurri.

Marco Branca ha parlato a TMW dell’attuale momento dell’Inter. “L’Inter ha fatto una bella stagione. Peccato abbiano mollato mentalmente in campionato, una squadra così meritava di essere competitiva e di lottare fino in fondo con il Napoli a pochi punti di distanza. Poi tutte le altre competizioni le ha giocate benissimo, due le ha vinte e in Champions è arrivata in finale”.

Marcus Thuram

“C’è da fargli i complimenti… Hanno preso giocatori con un potenziale piuttosto alto, sono giovani per cui devono creare patrimonio per la società sempre dando un occhio alle capacità tecniche perché poi son quelle che fanno fare la differenza. Ci sarà un periodo di ambientamento per Thuram, non per Frattesi anche se quest’ultimo all’inizio farà un po’ di panchina se tutti i centrocampisti saranno in condizione“.

