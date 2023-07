Inter, continua la sfida al Milan per Singo: il Torino spera nell’asta per acquistare il giocatore

Come riportato da calciomercato.com, ci sono ancora forti Inter e Milan su Wilfred Singo del Torino.

Sul sito si legge come il club granata stia attendendo in maniera passiva, sperando di vedere i due club milanesi sfidarsi in una vera e propria asta per l’esterno.

