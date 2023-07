Onana ad Amsterdam: «Tornare a casa è sempre speciale» Il post del portiere nerazzurro

Uomo al centro dei riflettori del mercato dell’Inter, Andrè Onana si sta godendo le meritate vacanze prima del suo rientro in Italia.

Non sappiamo se per mercato o una semplice vacanza, ma il portiere nerazzurro si trova ad Amsterdam, città dove è cresciuto calcisticamente come si evince dall’ultima storia sul suo profilo Instagram.

LE PAROLE- «Ritornare in quella che è stata casa, è sempre emozionate. E’ stato un onore difenderla.»

L’articolo Onana ad Amsterdam: «Tornare a casa è sempre speciale» – FOTO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG