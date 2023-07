Il tecnico dell’Empoli Paolo Zanetti torna a parlare dell’estremo difensore che si è trasferito al Tottenham.

Paolo Zanetti a Sky Sport ha detto la sua su Guglielmo Vicario e Tommaso Baldanzi. “Vicario sarebbe stato il portiere perfetto per l’Inter ma è stata una questione di tempi. È arrivata un’offerta importantissima da uno dei campionato migliori al mondo, è andato dove merita, lo ho allenato ha grande talento e doti umane immense”.

Tabellone Serie A

“Sarà sicuramente un punto di partenza perché ha tanta fame e vuole vincere tanti trofei. Baldanzi? Al primo anno di Serie A si è imposto in maniera impressionante. Normale questa attenzione per lui ma credo che non sia ancora maturato e potrebbe fare bene se rimanesse un altro anno con noi“.

L’articolo P. Zanetti: “È stata una questione di tempi ma Vicario sarebbe stato perfetto per l’Inter” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG