Eduardo Macia, dirigente dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE – «Dopo i momenti duri per la retrocessione, abbiamo la motivazione al massimo per cominciare questo progetto ripartendo dal nuovo mister Massimiliano Alvini, una persona scelta per guidare la squadra verso il nostro obiettivo. Vogliamo tornare in Serie A e farlo come una società di Serie A. Oggi è il giorno del mister, è il giorno per cominciare a conoscerci e lo ringraziamo per averci scelto. A fine luglio l’80% della squadra deve essere già pronta, poi in ambito di mercato possono esserci sorprese, ma i tempi sono quelli. Non si possono cambiare 7-8 giocatori il 30 agosto altrimenti perdi mesi. Le dinamiche del mercato non sono semplici, ma dobbiamo essere aggressivi».

