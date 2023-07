Ex Inter, il saluto di Gagliardini:«Ringrazio tutti per questi sei anni» Le parole dell’ex interista

Intervistato dopo aver firmato il suo nuovo contratto con il Monza, l’ex Inter, Roberto Gagliardini ha rilasciato delle dichiarazioni ad alcuni cronisti presenti fuori la sede brianzola.

LE PAROLE- «Sono felicissimo. So di essere in una società importante, molto solida, sono davvero contento»

PALLADINO- «Abbiamo parlato? Sì, già nelle scorse settimane. Abbiamo le idee molto chiare, sono contento per la fiducia che sto sentendo. Ci sono tutti i preupposti per fare bene»

GALLIANI-«Ha infliuto? Molto perché è il simbolo di vittoria, arrivare in questa società per me è un privilegio. Ci tengo a far bene»

INTER-MONZA- «L’ho vista come un segno del destino, sono onesto. Sono contento, ma ora pensiamo a domani che comincerò gli allenamenti»

SALUTO AI TIFOSI- «Sono stati sei anni e mezzo davvero strepitosi, mi reputo una persona fortunata e privilegiata ad avere giocato per una società come l’Inter. Ringrazio davvero tutti, ora però inizio un nuovo capitolo con entusiasmo»

