Fa discutere in Brasile la scelta di convocare Dani Alves, che a 39 anni sarà il calciatore più vecchio di sempre ad indossare la verdeoro ad un mondiale

In Brasile fa discutere la decisione di Tite di convocare Dani Alves al mondiale. Con i suoi 39 anni infatti sarà il calciatore più anziano ad indossare la maglia verdeoro in una Coppa del Mondo, battendo il record di Djalma de Santos, 37 anni e 4 mesi nel 1966 (mondiale sfortunato per il Brasile, in cui giocò l’ultima partita insieme la coppia Pele-Garrincha), ma anche del compagno di squadra Thiago Silva, 38 anni.

Tite però conferma la sua scelta: «Non sono qui per accontentare la gente su Twitter. Ho sceltoDani Alves con criteri che ho applicato a tutti gli altri». Anche l’esterno ex Barcellona ha voluto dire la sua: «Non sono qui per piacere a tutti».

