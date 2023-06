Indiscrezione dal Brasile, Luis Suarez avrebbe comunicato al Gremio la sua decisione di ritirarsi dal calcio giocato

Luis Suarez sta pensando di dare l’addio al calcio? Secondo quanto riportato da TyC Sports, il pistolero avrebbe ormai preso la sua decisione.

Il giocatore ex Barça avrebbe già comunicato la sua volontà al Gremio, squadra in cui gioca attualmente in Brasile

