Brassier Milan, cambia tutto! L’ultima mossa del Brest gela i rossoneri. Le ultime novità sul difensore dei francesi

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il calciomercato Milan e, più in particolare, per la situazione legata al futuro di Lilian Brassier.

Il difensore è e resta uno dei principali obiettivi della dirigenza rossonera in questa sessione di mercato di gennaio, ma l’ultima mossa del Brest sembra gelare il Diavolo: da un po’ di tempo il club francese ha infatti alzato le sue pretese economiche complice anche l’interessamento di altri club, una mossa che potrebbe allontanare il Milan.

