Brassier Milan: la volontà del difensore cambia i piani. La situazione e il futuro del calciatore del Brest. I dettagli

Secondo quanto riportato da Martial Goarnisson (L’Equipe), Lilian Brassier è finito nel mirino di Monaco e Milan.

Il Monaco pensava di sbloccare l’affare con un’offerta al ribasso, ma il Brest ha rifiutato perché non ha necessità di vendere e il difensore non ha nulla in contrario a finire la stagione con il club francese dove è sicuro di mantenere un posto da titolare.

