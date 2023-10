L’attaccante della Fiorentina, Josip Brekalo, ha parlato del difensore dell’Inter Benjamin Pavard, suo ex compagno allo Stoccarda

Intervistato da TMW, Josip Brekalo attaccante della Fiorentina, ha parlato anche di Benjamin Pavard. Il croato ed il difensore francese dell’Inter erano stati infatti compagni ai tempi dello Stoccarda.

LE PAROLE – «Sorpreso dal vederlo così all’Inter? No, non mi sorprende, lo conosco molto bene. Lui è arrivato sei mesi prima di me, a gennaio. Lo Stoccarda era retrocesso per la prima volta dopo quasi cinquant’anni, per me era un’occasione di andare a giocare: mi voleva Hannes Wolf, allenatore che arrivava dalle giovanili del Dortmund e che ora sta traghettando la Germania. Era una squadra di qualità, si vedeva che Benji poteva fare grandi cose: in quel momento giocava difensore centrale o play di centrocampo, in nazionale U21 aveva già fatto molto bene pure da terzino destro. Poi, da giocatore dello Stoccarda, è arrivato nella prima squadra della Francia, non banale…».

L'articolo Brekalo: «Pavard non mi sorprende, era forte anche allo Stoccarda» proviene da Inter News 24.

