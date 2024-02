Il difensore della Juventus Gleison Bremer avrebbe potuto giocare il derby d’Italia di domenica prossima con un’altra maglia.

Gleison Bremer ha parlato a DAZN di Inter-Juventus. “Con l’Inter sarà un duello fino alla fine. Fare risultato a Milano non è mai facile. Secondo me chi vince, non vince il campionato – ci sono ancora tante partite – però è un passo importante. Se penso mai che avrei potuto giocare all’Inter? No, sono dalla parte giusta”.

Il cambiamento

“L’anno scorso abbiamo giocato ogni tre giorni, c’era la Champions League, era difficile anche per me che venivo dal Torino. Giocare ogni tre giorni, se non stai bene fisicamente, è complicato. Sto facendo bene e ho molta più fiducia in me stesso. Quest’anno è arrivato il Direttore Giuntoli e ha portato molta serenità”.

Gleison Bremer

Come marcare

“Ci sono attaccanti che non si possono mai lasciare tranquilli, come Osimhen e Lukaku, loro sono di livello internazionale. È importante far “innervosire” l’attaccante, perché poi in pochi rimangono concentrati tutta la partita”.

Sulla stima di Ausilio

“Ausilio mi considera un grande rimpianto? Mi ricordo, l’ho letto. Quando sono arrivato qui c’era la possibilità di andare all’Inter, ma è andata come è andata, sono qui alla Juve e sto bene”.

Vicinissimo all’Inter

Prima che il brasiliano firmasse con la Juventus stava per essere com prato dai nerazzurri: Ausilio e Marotta avevano l’accordo col giocatore ma non potevano formulare l’offerta al Torino prima di realizzare una grossa cessione. Com’è andata lo sappiamo tutti.

