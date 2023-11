Bremer Kostic, connection vincente: quando segna il brasiliano… E c’è un altro dato-record dopo Juve Cagliari

Come riferito da Juventus.com, Gleison Bremer ha segnato tre gol contro il Cagliari in Serie A, più che a qualsiasi altra avversaria nel torneo. Il difensore bianconero non andava a segno in campionato dallo scorso 14 maggio (vs Cremonese).

Tre dei cinque gol di Bremer in Serie A con la maglia della Juventus sono arrivati su assist di Filip Kostic, di cui due su sviluppo di palla inattiva.

