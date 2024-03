Bremer nel mirino del Manchester United: il suo futuro è decisivo per la Juve. Gli eventuali ritocchi in difesa dipendono da lui

Gli eventuali ritocchi della Juve in difesa in fase di mercato sono legati al futuro di Bremer. Come fa sapere la Gazzetta dello Sport, infatti, sul difensore brasiliano è sempre vivo l’interesse del Manchester United e quindi il suo futuro è decisivo per le mosse dei bianconeri.

La lista di obiettivi della Juve per rinforzare il reparto difensivo comprende i nomi di Calafiori, Reinildo, Kelly, Pavlovic e Sildillia.

