Massimo Cellino, presidente del Brescia, finisce nella bufera: rinviato a giudizio per esterovestizione. Il caso

Massimo Cellino, numero uno del Brescia, è stato rinviato a giudizio per il reato di esterovestizione della Eleonora Sport Ltd., società con la quale aveva acquisito il Leeds.

Come spiega Sportface, l’esterovestizione consiste nel localizzare in maniera fittizia all’estero la residenza fiscale di una società, che però ha la sua attività in Italia. Il gup ha già passato tutti gli atti alla Procura di Roma.

