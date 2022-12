Pep Clotet, allenatore del Brescia, ha analizzato alla vigilia il match di Serie B contro il Parma: le sue dichiarazioni

Pep Clotet, tecnico del Brescia, ha parlato alla vigilia del match con il Parma. Le dichiarazioni riprese dal Giornale di Brescia.

LE PAROLE – «Quando avremo la palla dovremo prenderci la responsabilità di andare avanti, come a Cosenza, e al contempo servirà grande equilibrio, perché il Parma è in grado di fare male a tutte le squadre. Le scelte di formazione? Giovedì ho fatto giocare Bianchi perché ritenevo fosse l’attaccante giusto per quella partita. La sua prestazione testimonia che possiamo contare pienamente su di lui, è all’altezza di Moreo e Ayé. Sul portiere non ho ancora preso una decisione definitiva».

L’articolo Brescia, Clotet: «Se vogliamo vincere con il Parma è importante l’equilibrio» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG