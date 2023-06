Il Brescia retrocede in Serie C dopo essere uscito sconfitto per 2-1 nel doppio confronto dei playout di Serie B contro il Cosenza.

#Brescia Ultras take control as their team are effectively condemned to Serie C by a late #Cosenza goal

The players have returned to the dressing room with a minute to play pic.twitter.com/CujTvLW6V0

— Calcio England (@CalcioEngland) June 1, 2023