Massimo Brambati ha rilasciato un’intervista, parlando così del possibile ritorno alla Juve di Antonio Conte

Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato così del possibile nuovo allenatore della Juventus.

TUDOR ALLA JUVE – Tra lui e Pirlo, mi sembra che lo dicesse anche qualcuno dentro la Juve, era Tudor quello che teneva le redini della squadra. Nel dopo Juve Tudor ha fatto una certa strada, Pirlo un’altra. C’è una certa differenza tra i due. Per me andava protetto il lavoro di Sarri e poi dopo 2-3 anni lo bocciavi. Invece c’era un’aria di presunzione in società, pensavano di ottenere risultati anche senza l’allenatore. Tudor è pronto? Sì, ma io andrei su un altro profilo. Conte? So qualcosa ma meglio che non dico nulla”.

