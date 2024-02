La Juve è sulle tracce di Marco Brescianini che piace anche a Lazio e Atalanta. Gli aggiornamenti

Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, la Juve è interessata a Marco Brescianini per il prossimo anno. Il giocatore del Frosinone gioca principalmente centrocampista, ma ha dimostrato di poter agire anche come terzino sinistro.

Marco Brescianini è cresciuto nel settore giovanile del Milan e ha debuttato in prima squadra nel 2020 grazie a Stefano Pioli. Il club rossonero, inoltre, detiene il 50% della sua futura rivendita. Anche la Juventus, la Lazio e l’Atalanta sono interessate a lui, anche se per ora sono solo sondaggi. In estate sarà uno dei giocatori più ricercati, avendo già giocato 24 partite e segnato tre gol.

