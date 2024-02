Il professor Fabrizio Bava ha analizzato i conti della Juve: «Utile è fissato nella stagione 2026/2027»

Su Tuttosport, il professor Fabrizio Bava ha analizzato il bilancio della Juve.

PAROLE – «La recente semestrale registra una perdita di 91,5 milioni, ma il trend induce ad un cauto ottimismo. I costi sono in calo e i ricavi risentono della mancata partecipazione alle coppe che ovviamente la Juve spera sia un fatto eccezionale. Peraltro, tra le note, si legge che l’obiettivo dell’utile è fissato nella stagione 2026/2027, quindi orizzonte più ampio rispetto alle attese. E’ ipotizzabile che non siano previsti sacrifici, il percorso di sostenibilità dovrebbe avvenire gradualmente, con l’ambizione di qualche investimento per non compromettere i risultati sportivi».

