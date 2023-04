Le parole del padre di Mac Allister, centrocampista del Brighton di De Zerbi: «La prossima stagione sarà in una nuova squadra»

Il padre di Mac Allister scuote il calciomercato: intervistato da Puro Boca, ha parlato così del futuro del centrocampista argentino del Brighton di De Zerbi.

FUTURO – Il prossimo calciomercato lo vedrà giocare per un altro club, non sappiamo ancora quale in quanto stanno iniziando i colloqui. È molto probabile che Alexis giocherà in un’altra squadra in estate.

L’articolo Brighton, il padre di Mac Allister: «Giocherà da un’altra parte» proviene da Calcio News 24.

