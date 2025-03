Brilla contro l’Italia di Tonali, Milan “pronto” al blitz per portarlo in rossonero: è assalto al gioiello tedesco

Brilla contro l’Italia di Tonali, Milan “pronto” al blitz per portarlo in rossonero. L’ultima voce di mercato accende i tifosi.

Il Milan non perde tempo e sfrutta al massimo questa pausa per le Nazionali per volgere lo sguardo al futuro, cercando di affondare già i primi colpi per i prossimi affari di mercato. Le ultime ore sono state segnate dalla richiesta degli agenti di un rossonero, che vorrebbero vedere il loro assistito lasciare il Milan a fine stagione, mettendo il Club davanti a una riflessione importante. Nel frattempo, sullo sfondo emerge un forte interesse per un giocatore che ha brillato durante Italia-Germania di Nations League, proprio contro il grande ex Tonali, attirando l’attenzione della dirigenza rossonera per un possibile colpo a sorpresa.

La rottura con l’agente e il nuovo talento nel mirino

Il Milan si trova a dover affrontare molte situazioni delicate e cruciali per il suo futuro prossimo. Tra queste, una delle più importanti riguarda un rossonero di spicco, che nelle ultime settimane ha rotto con il suo agente, mettendo così in discussione anche il suo futuro al Milan. Un altro scenario che potrebbe prendere forma riguarda il talento tedesco che, nella gara di Nations League tra Germania e Italia, ha brillato sotto gli occhi del grande ex rossonero Tonali. Un nome che sta guadagnando sempre più attenzione, con il Milan che potrebbe decidere di puntare su di lui per il futuro.

Brilla contro l’Italia di Tonali, Milan “pronto” al blitz per portarlo in rossonero

Il Milan, con un occhio vigile alle prestazioni in campo durante l’intenso incontro tra Italia e Germania, ha colto l’occasione per mettere a fuoco alcuni dei suoi principali interessi di mercato. Al centro degli intenti rossoneri, ritroviamo Jonathan Burkardt, l’attaccante del Mainz autore in stagione di 15 gol in Bundesliga. SpazioMilan.it lo pone come un obiettivo attrattivo per una squadra in cerca di rinnovo e freschezza nell’attacco. Benché la sua valutazione si aggiri attorno ai 25 milioni di euro, il Milan sembra disposto a considerare seriamente il suo ingaggio, cercando di anticipare le mosse di un Mainz intenzionato a mantenere saldo il giocatore nelle sue file.

