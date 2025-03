“Sono stati zitti quattro anni”, il rossonero ha parole di fuoco per tutti: accusa fortissima e messaggio chiaro al Milan

“Sono stati zitti quattro anni”, il rossonero ha parole di fuoco per tutti. Le parole del rossonero a Sky Sport sono forti e aprono il caso.

Il Milan è chiamato a chiudere la stagione cercando di raccogliere più punti possibili e lottare per conquistare il quarto posto in campionato. Una missione difficile, ma non impossibile. Le ultime ore sono state segnate dalla richiesta degli agenti di un rossonero di lasciare il Milan a fine stagione, e la società sta riflettendo attentamente su come affrontare questa situazione. Ma non finisce qui: un altro rossonero, ai microfoni di Sky Sport, ha sbottato, tirando fuori molti sassolini dalle proprie scarpe con dichiarazioni che senza dubbio faranno molto rumore, alimentando discussioni e incertezze all’interno del club.

Il blitz tedesco del Milan e le parole del rossonero che aprono il caso

Il Milan, al termine della stagione, dovrà inevitabilmente apportare cambiamenti significativi, indipendentemente dal piazzamento finale in campionato. Il primo tassello potrebbe essere rappresentato da un giocatore che, proprio contro l’Italia di Tonali a San Siro, ha brillato, riaccendendo l’interesse rossonero per un possibile acquisto già per giugno. Tuttavia, prima di fare nuovi acquisti, la società dovrà riflettere attentamente, soprattutto dopo le dichiarazioni fortissime rilasciate da un altro rossonero ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole potrebbero avere ripercussioni importanti sul futuro del club e richiedere una valutazione approfondita delle scelte da fare.

Alessandro Florenzi ha rilasciato dichiarazioni molto forti e intense a Sky Sport, in cui ha espresso chiaramente la sua visione sul momento del Milan. Il rossonero ha dichiarato: “Io mi do sempre del Milan, conosco quello che sono i giocatori del Milan e li reputo molto forti. Dobbiamo tapparci le orecchie, è normale che tutti parlino di noi visto che non andiamo bene. Sono stati zitti quattro anni, avevano tanti arretrati e ora parlano tutti male di noi, visto che siamo noni: non è una novità per me, magari per qualcuno sì“. Florenzi ha poi continuato, mettendo l’accento sull’importanza di restare concentrati: “Possiamo puntare al quarto posto, è ovvio che è difficile e dobbiamo pensare a quello, partita dopo partita. Dobbiamo giocare veramente come se fosse una finale e non con le chiacchiere. Siamo stati molto bravi a chiacchierare quest’anno, ma dobbiamo fare di più con i fatti”.

