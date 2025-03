“Scambio” con il talento del Chelsea, l’asse col Milan è rovente: il nuovo Pulisic è “pronto” a diventare rossonero, che colpo!

“Scambio” con il talento del Chelsea, l’asse col Milan è rovente. L’ultima voce di mercato accende i tifosi rossoneri, che colpo!

Il Milan nelle prossime settimane dovrà prendere decisioni forti e complicate, dalle quali dipenderà il futuro del Club. All’orizzonte si profila un clamoroso cambio di maglia, con un top player rossonero che potrebbe non solo lasciare il Milan a fine stagione, ma addirittura accasarsi all’Inter, creando un’ulteriore frattura con la tifoseria. Furlani, al timone del nuovo corso, avrà un compito arduo e stimolante: costruire un Milan vincente, capace di tornare ai vertici del calcio italiano e internazionale. Ogni scelta sarà cruciale, e il futuro del club dipenderà dalla capacità di affrontare questa delicata transizione.

La richiesta di cessione al Milan e il punto sul nuovo DS

Il Milan si trova in un momento critico della stagione, con l’importante obiettivo di assicurarsi un posto nelle competizioni europee dell’anno prossimo. La voce riguardante il futuro di un rossonero che, attraverso i propri agenti, ha chiesto la cessione pone ora il Club dinanzi a una decisione molto delicata. Parallelamente, il club lavora per costruire la squadra del futuro, con un focus particolare sia sul mercato che sulla struttura dirigenziale e tecnica. La ricerca di un nuovo direttore sportivo e di un allenatore è in corso, con nomi come Paratici, Tare, D’Amico e Sartori che emergono come potenziali candidati per il ruolo di DS, i quali avranno l’arduo compito di orientare le future scelte del club.

“Scambio” con il talento del Chelsea, l’asse col Milan è rovente

Una delle strategie del Milan per potenziare la rosa consiste nell’approfondire le relazioni con club esteri di prestigio, in particolare il Chelsea. Grazie a questa solida partnership, il club rossonero ha potuto arricchire la propria squadra con giocatori del calibro di Tomori, Pulisic e Loftus-Cheek. Questa collaborazione potrebbe presto portare a Milano – scrive SpazioMilan.it – un altro talento: l’esterno d’attacco Noni Madueke. L’inglese, nonostante una stagione non esaltante con i Blues, ha attirato l’interesse del Milan, che lo vede come possibile sostituto di Chukwueze e sta valutando le modalità di un trasferimento, preferibilmente in prestito con diritto di riscatto.

