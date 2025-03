Ibra decisivo per portare al Milan il talento bianconero: svolta improvvisa, “fissato” il prezzo per il colpaccio a sorpresa

Ibra decisivo per portare al Milan il talento bianconero. Lo svedese potrebbe essere l’ago della bilancia per un grande colpo di mercato.

Il Milan, in questa fase di sosta del campionato, non perde tempo e, sottotraccia, ha già iniziato a muovere passi concreti per il futuro. Furlani è al lavoro per pianificare i prossimi colpi di mercato, con una delle trattative più interessanti che coinvolge un possibile “scambio” sull’asse Milano-Londra con il Chelsea con il nuovo Pulisic che potrebbe infatti sbarcare a Milanello durante il mercato estivo. Il suo arrivo potrebbe costituire un rinforzo importante e decisivo per la squadra in un ruolo chiave. Ma le mosse non si fermano qui: c’è molta carne al fuoco, con il Milan pronto a rifondare la rosa e a fare scelte decisive per tornare a essere competitivo ai massimi livelli.

Tensioni in Casa Milan e la figura di Ibra decisiva per un colpaccio di mercato

Il Milan, oltre ai colpi in entrata, dovrà attentamente valutare anche le possibili cessioni. In particolare, l’agente di un rossonero avrebbe richiesto alla società la cessione al termine della stagione, una situazione su cui la dirigenza sta riflettendo con molta attenzione per evitare decisioni sbagliate. Nonostante la figura di Zlatan Ibrahimović, pur essendo meno centrale rispetto al passato con l’arrivo di Furlani, sia ancora influente all’interno del club, potrebbe giocare un ruolo chiave come “ago della bilancia” per portare in rossonero un talento bianconero. Un colpo che si preannuncia di grande rilevanza e che potrebbe segnare il futuro del Milan.



La giornalista Monica Tosolini, intervenuta a Radio Napoli Centrale durante la trasmissione Un Calcio alla Rete – Terzo Tempo, ha rivelato che la figura di Ibrahimović potrebbe avere un peso decisivo sull’affare Lucca. Ha infatti affermato che il talento bianconero “piace molto allo svedese, che ha molta stima nei suoi confronti”. Tuttavia, Tosolini ha sottolineato che sul giovane attaccante non ci sarebbe solo il Milan, ma anche altre grandi squadre, tra cui il Napoli, interessate al suo acquisto. Per quanto riguarda il prezzo, la giornalista non ha dubbi: “I Pozzo lascerebbero partire Lucca per un’offerta importante, che non dovrebbe essere inferiore ai 30 milioni, ma il suo valore potrebbe anche aumentare in futuro.”

