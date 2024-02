Brocchi analizza: «Il Milan è una squadra forte non da metà classifica. Sul centrocampo…». Le parole dell’ex rossonero

L’ex rossonero Brocchi ha parlato sul canale Twitch del Milan SempreMilan. Le dichiarazioni sul centrocampo rossonero e sull’attuale momento.

SUL MILAN – «Rispetto le opinioni di tutti, ma penso che il Milan sia una squadra forte e non da metà classifica. In estate sono arrivati giocatori importanti, forti, purtroppo sono risultati decisivi molti infortuni tra novembre e dicembre, anche l’uscita dalla Champions ha fatto male, ma questa squadra può fare bene se presentata al completo con tutti i suoi elementi».

CENTROCAMPISTA – «Nel mio Milan giocavamo con Pirlo e Seedorf, non dei giocatori troppo difensivo, lo so erano altri tempi però penso ci sia anche altro. Il centrocampo è importante, ma non è facile lavorarci bene quando hai tante assenze e infortuni, non si riesce a dare continuità. Quando hai tante competizioni, hai anche poco tempo per lavorare, non è facile, è stato un percorso difficile, ma la rosa è competitiva».

