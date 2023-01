Sono queste le parole di Cristian Brocchi, l’ex giocatore rossonero parla a TuttoSport della Supercoppa tra Inter e Milan.

Ecco cosa dice Cristian Brocchi ex giocatore rossonero, parla così a TuttoSport sulla Supercoppa ma soprattutto su Leao del Milan: “È giovane e ha ancora bisogno di crescere. È fortissimo, fenomenale, ma per diventare un top player ha bisogno di continuità. Per essere tra i primi giocatori del mondo devi riuscire costantemente a fare quello che lui riesce a fare con il Milan in ogni partita e per 90 minuti. Penso che restare ancora a Milano, con questa maglia, in questa società gloriosa, sia la scelta giusta per lui. Anche per l’amore che tutti hanno nei suoi confronti… Tanti che sono andati via, poi si sono pentiti di aver detto addio al Milan“.

Conclude così: “La presenza di Ibra negli anni è stata fondamentale per creare una mentalità vincente in un gruppo giovane. Ora è un’assenza pesante. Più di quella di Lukaku perché l’Inter ha giocatori forti come Dzeko e Lautaro. Ha altri leader…“

