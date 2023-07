La telenovela sta per terminare col regista che strappa condizioni favorevolissime ed i nerazzurri che si dovranno accontentare di qualcosa in meno.

Marcelo Brozovic sta per dire sì all’Al Nassr dopo gli ultimi giorni a dir poco tumultuosi: la Gazzetta dello Sport li ripercorre tutti. Gli arabi inizialmente hanno accontentato subito il croato ma non l’Inter; quando l’Al Nassr ha alzato l’offerta ai nerazzurri il regista ha alzato ulteriormente le proprie richieste rischiando di far saltare tutto.

Giuseppe Marotta

Gli arabi hanno quindi alzato la proposta all’ex Dinamo Zagabria togliendo qualcosa all’Inter: i nerazzurri hanno provato a trattare fino a 20 milioni ma alla fine si sono dovuti accontentare di 18. Brozovic ha già svolto le visite mediche e nei prossimi giorni firmerà un contratto che gli frutterà ben 90 milioni circa per i prossimi tre anni.

L’articolo Brozovic-Al Nassr affare in via di definizione: l’Inter accetta qualche milione in meno, per il croato stipendio monstre proviene da Notizie Inter.

