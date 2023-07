L’Inter pensa al sostituto di Bellanova, approdato al Torino: oltre a Singo torna di moda un’altra idea per la corsia laterale

Come riporta calciomercato.com, oltre a Singo l‘Inter guarda con attenzione anche a Buchanan:

«Singo piaceva nel corso della scorsa stagione come possibile successore di Denzel Dumfries, una delle pedine sacrificabili sull’altare del bilancio; poi la Champions League conclusa in finale e la qualificazione alla prossima edizione hanno dato ossigeno alle casse dell’Inter, che può permettersi agevolmente di trattenere i suoi giocatori a meno che non arrivino offerte irrinunciabili. Partito Bellanova, serve un altro esterno destro, tenuto conto della duttilità di Matteo Darmian; Singo è una possibilità assieme a quel Tajon Buchanan per il quale i contatti negli ultimi mesi sono stati proficui».

