Il nuovo attaccante subito blindato dall’Inter: maxi-clausola a difesa di Marcus Thuram

Come riporta Gazzetta.it l’Inter ha deciso di blindare il nuovo arrivato Thuram con una clausola rescissoria di 95 milioni.

«All’Inter è arrivato a parametro zero, ma per il club di viale della Liberazione Marcus Thuram è stato un colpo dal valore clamoroso. E lo ha certificato mettendo nel contratto una clausola rescissoria da 95 milioni. Resterà la stessa fino alla fine dell’accordo, nel 2028, e non si abbasserà con il passare degli anni. Un modo per blindare l’ex punta del Borussia Mönchengladbach e per far capire quanto la società della famiglia Zhang ritenga importante l’investimento fatto per strapparlo al Milan e per sostituire in tempi brevi il non confermato Edin Dzeko».

