Il Milan insiste per Davide Frattesi: nelle prossime ore previsto un contatto tra il Diavolo e Carnevali. Il centrocampista resta fortemente nel mirino dei rossoneri

Il Milan ha chiesto al Sassuolo un nuovo incontro per provare a imbastire l’operazione per Frattesi.

Incontro che potrebbe andare in scena già nella giornata di domani. A riferirlo è Sky Sport, che poi comunica anche che l’Inter resta comunque in pole per il centrocampista neroverde.

L’articolo Frattesi, il Milan spinge: domani incontro con il Sassuolo? L’Inter resta in pole proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG