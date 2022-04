Il trequartista portoghese Bruno Fernandes ha trovato la sua dimensione al Manchester Uited diventando un autentico top player.

Bruno Fernandes ha rinovato fino al 2026 col Manchester United mostrando tutta la sua felicità. “Dal momento in cui sono entrato a far parte del Manchester United, ho creato un rapporto speciale con il club e i nostri fantastici tifosi. Sono cresciuto guardando questa squadra, sognando di avere la possibilità di giocare qui un giorno. Quel sogno ora è realtà ed è un onore”.

Ralf Rangnick

“Anche dopo due anni, è ancora fantastico giocare all’Old Trafford, sentire i fan cantare la mia canzone e segnare. È un vero privilegio indossare questa maglia e lottare per il nostro incredibile club. Voglio ottenere molto di più qui, e so che vale lo stesso per il resto della squadra e dello staff. Più di ogni altra cosa, vogliamo dare ai fan il successo che meritano. Abbiamo condiviso alcuni grandi momenti negli ultimi anni, ma il meglio deve ancora venire”.

